Juve-Villarreal in streaming gratis: dove e quando

Il pareggio nella gara di andata rende tutt’altro che scontato l’esito di Juve-Villarreal. I bianconeri di Allegri contro el submarino amarillo guidato da Emery che, dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, ha tutte le intenzioni di rimanere nel calcio che conta. Una sfida da dentro o fuori per la qualificazione ai quarti di Champions League: guardala in streaming gratis su Prime Video.

Juve-Villarreal: guardala in streaming gratis

Il fischio d’inizio sul terreno dell’Allianz Stadium di Torino è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 16 marzo, con la diretta dalle 19:30 per un lungo pre-partita di analisi e pronostici. L’1-1 maturato in Spagna, con il fulmineo primo gol di Vlahovic nella competizione a cui ha risposto Parejo, lascia aperta ogni possibilità, anche alla luce dell’abolizione della regola del gol il trasferta. Segui il match sulla piattaforma Amazon.

Le buone notizie per la Juve arrivano dall’infermeria: tornano a disposizione Dybala e Chiellini, anche se è fortemente improbabile il loro impiego dal primo minuto. Per entrambe le squadre sarà necessario dosare le forze, tenendo in considerazione l’ipotesi di andare ai supplementari (ed eventualmente ai rigori) nel caso di un altro pareggio. Non perdere la partita su Prime Video in diretta.

Queste le probabili formazioni, con i 22 in campo dal primo minuto.

Juventus: Szczęsny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic;

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Lo Celso, Danjuma.

Tutti i contenuti di Prime Video, incluse le partite in esclusiva della Champions League, sono accessibili gratis dagli abbonati Prime. Se ancora non lo sei, puoi approfittare dei 30 giorni di prova gratuita ed eventualmente disdire il rinnovo prima della scadenza, così da non spendere un euro.