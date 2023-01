Come vedere Juventus-Atalanta in streaming

Juventus-Atalanta è il big match che chiude l’andata di Serie A tra due delle squadre candidate alla testa della classifica. In scena all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio in programma per le 20:45 di domenica 22 gennaio, il posticipo assegnerà punti fondamentali per definire prospettive e ambizioni di un campionato giunto al giro di boa. La direzione della gara è affidata all’arbitro Livio Marinelli.

Juventus-Atalanta: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La voce scelta per la telecronaca è quella di Pierluigi Pardo, affiancato nel commento tecnico da Marco Parolo.

Dando uno sguardo alla classifica, la Juventus è scivolata in terza posizione a 37 punti (gli stessi dell’Inter), sorpassata dal Milan, dopo la rovinosa sconfitta rimediata nella trasferta di Napoli. Sesto posto e 34 punti (come Lazio e Roma) invece per l’Atalanta.

Aggiornamento: la penalizzazione inflitta alla Juventus ha portato i bianconeri al decimo posto in classifica, a 22 punti come Empoli e Bologna.

Entrambe reduci dal passaggio ai quarti di Coppa Italia conquistato in settimana, ai danni rispettivamente di Monza e Spezia, la Vecchia Signora e la Dea si daranno battaglia per allungare le mani sui punti in palio. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due tecnici, Allegri e Gasperini.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik;

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, Lookman, Hojlund.

Il big match Juventus-Atalanta può essere seguito in diretta streaming anche dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso NordVPN (in sconto del 59%), in modo che il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.