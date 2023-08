Come vedere Juventus-Bologna in diretta streaming

Juventus-Bologna riporta la Serie A nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. Chi vuol seguire il match può vederlo in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per domenica 27 agosto alle ore 18:30. I padroni di casa sono in cerca di conferme nell’anno del rilancio, gli ospiti vogliono invece allungare le mani sui primi punti.

Serie A: guarda Juventus-Bologna in streaming

L’ottimo esordio in campionato dei bianconeri (0-3 in trasferta contro l’Udinese con gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot), fa ben sperare i tifosi della Vecchia Signora per la stagione appena iniziata. Occhio però alle ambizioni dei rossoblu, che dopo essere stati sscofitti (0-2) dal Milan all’esordio trovano sul loro cammino un’altra big.

Ai tifosi della due squadre segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La coppia scelta dalla piattaforma per la telecronaca e il commento tecnico è formata da Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

Di seguito le probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e Motta, dovrebbero schierare dal primo minuto. Gli schemi sono quelli già ben rodati nel pre-season.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic;

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Dominguez, Moro, Orsolini, Ferguson, Aebischer, Zirkzee.

Quasi inevitabilmente, il pronostico pende dalla parte dei bianconeri. L’atteggiamento propositivo visto all’esordio e il fattore campo potrebbero fare la differenza. Però, come già detto, le motivazioni degli ospiti potrebbero rivelarsi in grado di rovinare i loro piani.

Dieci partite su dieci per ogni turno di Serie A sono trasmesse in streaming con un abbonamento a DAZN. L’offerta della piattaforma dedicata al massimo campionato si rinnova anche quest’anno, per la nuova stagione. A chi è interessato a iscriversi consigliamo di valutare la possibilità di risparmiare con un abbonamento annuale.

