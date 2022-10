Juventus-Bologna (Serie A): guardala in streaming

Juventus-Bologna non è una sfida di Serie A come tutte le altre. Il match mette di fronte una squadra reduce da una partenza decisamente poco brillante e una che ha appena visto un nuovo allenatore arrivare sulla panchina. Per i bianconeri è un test decisivo per definire ambizioni e prospettive, per i rossoblu l’occasione di far punti e allontanare la zona retrocessione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 2 ottobre.

Juventus-Bologna (Serie A): guardala in diretta streaming

Per seguire la partita è possibile collegarsi alla diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia supportato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi. L’appuntamento è anticipato da un pre-match direttamente dal prato dell’Allianz Stadium di Torino, con analisi e approfondimenti. Ricordiamo che la piattaforma è accessibile da Sky Q o come parte dell’offerta di TIMVISION.

In tema di formazioni, mister Allegri affiderà ai guantoni di Szczęsny la difesa della rete, con Bonucci e Bremer a sua difesa, Miretti e Paredes a guidare il centro campo e la coppia Vlahovic e Milik a cui toccherà il compito di buttarla dentro. Thiago Motta dovrebbe invece schierare Skorupski, con il capocannoniere Arnautović a minacciare la retroguardia avversaria.

