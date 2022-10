Come vedere Juventus-Empoli in streaming (Serie A)

Juventus-Empoli è l’anticipo che la giornata numero 11 di Serie A. Una sfida tra due squadre che, nell’ultimo turno di campionato, hanno raccolto tre punti rispettivamente contro Torino e Monza. I mister Allegri e Zanetti proveranno a infilare la seconda vittoria consecutiva, pur essendo alle prese con le assenze dovute all’infermeria. Per i bianconeri si tratta di un’ennesima prova decisiva, nel cammino non semplice per uscire da un periodo di profonda crisi. Tutti in campo per il fischio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 21 ottobre.

Juventus-Empoli: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con Riccardo Mancini alla telecronaca e Marco Parolo al commento tecnico. È inoltre possibile accedere alla piattaforma attraverso Sky Q oppure mediante l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Juventus: Szczesny, Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik;

Empoli: Vicario, Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi, Bandinelli, Marin, Haas, Bajrami, Lammers, Destro.

