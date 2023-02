Come vedere Juventus-Fiorentina in streaming

Juventus-Fiorentina mette in campo due rivali storiche del calcio nostrano, un classico in scena per la giornata 22 di Serie A. Da una parte i padroni di casa, alla ricerca di punti utili per provare a recuperare un campionato che sembra fin qui compromesso dalla pesante penalizzazione. Dall’altra gli ospiti, che non stanno replicando le buone prestazioni viste nella scorsa stagione chiusa al settimo posto. Si partirà alle ore 18:00 di domenica 12 febbraio, nella cornice torinese dell’Allianz Stadium.

Juventus-Fiorentina: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo. Al suo fianco, Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Come sempre, sono previste anticipazioni, aggiornamenti dagli spogliatoi e, nel post-gara, interviste, approfondimenti e highlight.

Grazie alla vittoria ottenuta contro la Salernitana nell’ultimo turno, i bianconeri si sono riportati alla decima posizione della classifica, a 26 punti (come Monza ed Empoli che li seguono). Tredicesimi, invece, i viola, sconfitti domenica dal Bologna di fronte al proprio pubblico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Allegri e Italiano dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Amrabat, Barak, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Jovic.

L’accesso ai contenuti multimediali, in streaming oppure on demand, va protetto: meglio farlo attraverso una connessione fornita da NordVPN (oggi in sconto del 63%), così da non correre alcun rischio: il servizio include funzionalità utili per tenere lontani malware e qualsiasi potenziale minaccia per la privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.