Juventus-Inter: un big match in alta quota

Le premesse, alla vigilia della nuova stagione, erano ben altre, ma Juventus-Inter per la giornata 13 di Serie A (in esclusiva streaming su DAZN) è a tutti gli effetti un big match in alta quota. Rispettivamente seconda e prima in classifica, a quota 29 e 31 punti, le due squadre puntano a far bene in campionato, seppur con ambizioni e prospettive differenti, almeno quelle dichiarate apertamente.

Verso Juventus-Inter: prima sfida scudetto dell’anno?

I bianconeri sono reduci da uno degli anni più complicati della loro storia recente e non hanno certo iniziato il torneo senza difficoltà. Gli stop forzati di Pogba prima e di Fagioli poi hanno colpito un centrocampo già provato dalle prestazioni del top player della scorsa stagione, Rabiot, fin qui incapace di ripetersi. La crescita costante di Locatelli e l’innesto di qualche giovane talento sembra poter colmare il gap, almeno fino alla parentesi invernale del calciomercato. Il principale punto di forza è però la difesa: Allegri continua a vincere di corto muso e senza i gol dei suoi attaccanti. Come dargli torto?

Per i nerazzurri il discorso è ben diverso: miglior attacco della Serie A con 29 reti in 12 partite e miglior difesa con 6 gol subiti (la Juventus ne ha incassati 7, ma pesa inevitabilmente il poker nella disastrosa trasferta contro il Sassuolo). Davanti c’è un Martinez a tratti incontenibile, capocannoniere con 12 centri, supportato dal compagno di reparto Thuram che sembra già essersi integrato a perfezione negli schemi di Inzaghi.

Approcci differenti, ma con lo stesso obiettivo: vincere. Difficile formulare un pronostico, nonostante i bookmaker diano per favoriti gli ospiti. Non è semplice nemmeno prevedere che tipo di partita sarà, se chiusa e spigolosa o se spettacolare e giocata a viso aperto dalle due formazioni.

Sarà possibile vedere Juventus-Inter in esclusiva streaming su DAZN. Un big match in alta quota, come scritto in apertura, forse la prima vera sfida scudetto dell’anno, non ancora decisiva (dopotutto, siamo a un terzo del campionato), ma di certo importante per definire ambizioni e prospettive. Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Stadium per domenica 26 novembre alle 20:45.

