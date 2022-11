Come vedere Juventus-Inter in streaming (Serie A)

Juventus-Inter è uno dei big match della giornata 13 di Serie A, la stessa che vede scendere in campo anche Atalanta-Napoli e Roma-Milan. Il derby d’Italia, in scena all’Allianz Stadium di Torino, mette una di fronte all’altra due squadre che hanno assoluto bisogno di conquistare i tre punti in palio, per non veder scappare le concorrenti nella zona più alta della classifica. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 6 novembre.

Juventus-Inter: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In collegamento da bordocampo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti. In alternativa, è visibile anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

La classifica vede i bianconeri con 22 punti, al momento fuori dalle posizioni utili per la qualificazione alle coppe europee. I nerazzurri, invece, si trovano a 24 punti, in lotta per rimanervi agganciati. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo fin dal primo minuto dai mister Allegri e Inzaghi.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Miretti, Fagioli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik;

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro.

Un appuntamento dalla portata mondiale, visibile anche dall’estero con telecronaca in italiano. Come? Semplicemente accedendo allo streaming attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server collocato geograficamente nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.