Juventus-Lazio (Coppa Italia): guardala in streaming dall'estero

È tempo di Coppa Italia: questa sera va in scena Juventus-Lazio, l’andata della prima semifinale (l’altra è Fiorentina-Atalanta, in campo domani). Si gioca martedì 2 aprile all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio in programma per le ore 21. Chi si trova nel nostro paese la può vedere in chiaro su Canale 5 o sulla piattaforma Mediaset Infinity, mentre per lo streaming dall’estero con telecronaca in italiano è sufficiente affidarsi a un servizio come NordVPN.

Coppa Italia, semifinale: guarda Juve-Lazio in streaming dall’estero

È il secondo incrocio tra le due squadre in pochi giorni, dopo quello di campionato disputato allo stadio Olimpico, vinto dai biancocelesti 1-0, con un gol in extremis in pieno recupero. Ecco le probabili formazioni in campo per questo match.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa;

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

Se ti stai chiedendo come vedere Juventus-Lazio, andata della semifinale di Coppa Italia, in streaming dall’estero, la risposta è semplice: ti basta seguire questa veloce guida per guardare la partita, ovunque ti trovi.

Lancia l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto) sul dispositivo scelto per vedere il match;

attiva la connessione a un server localizzato in Italia scegliendo tra quelli disponibili, così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri l’applicazione o il sito di Mediaset Infinity per vedere la partita.

L’allenatore bianconero Allegri, sempre più in discussione, non può schierare Milik infortunato. Il collega Tudor, appena arrivato sulla panchina biancoceleste e partito molto bene con una vittoria, deve fare i conti con le assenze di Pedro squalificato e di Lazzari, Provedel e Rovella bloccati in infermeria.

Nonostante il momento buio dei padroni di casa, il pronostico dei bookmaker vede favorita la Juventus.