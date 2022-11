Come vedere Juventus-Lazio in streaming (Serie A)

Juventus-Lazio è uno dei big match della giornata 15 di Serie A, l’ultima prima del lungo stop per i mondiali in Qatar. In scena all’Allianz Stadium la sfida di alta classifica, tra due squadre in forma, alla ricerca di punti preziosi per rimanere agganciate alla scia della capolista Napoli. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 13 novembre.

Juventus-Lazio: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosino al commento tecnico. Oppure, è trasmessa anche da Sky Q e fa parte dell’offerta di TIMVISION.

La classifica attuale vede i bianconeri con 28 punti, intenzionati a proseguire la sempre più lunga striscia di vittorie consecutive. I biancocelesti si trovano invece a quota 30, insieme al Milan, determinati a conquistare la vittoria per rimanere nella scia della capolista Napoli.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai mister Allegri e Sarri al calcio d’inizio.

Juventus: Szczesny, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik;

Lazio: Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

La telecronaca in italiano è accessibile anche da chi si trova all’estero: non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma attraverso NordVPN (oggi al 63% di sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server collocato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.