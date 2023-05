Come vedere Juventus-Lecce in streaming (Serie A)

Juventus-Lecce è uno dei match che aprono il turno infrasettimanale per la giornata 33 di Serie A, quella che potrebbe assegnare definitivamente lo scudetto al Napoli. In scena all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 3 maggio, la partita può essere vista in streaming su DAZN. Un’ennesima prova decisiva per entrambe le squadre, a partire da quella di Max Allegri che non vince da ben quattro uscite.

Serie A: guarda Juventus-Lecce in streaming

La classifica dei bianconeri rischia di farsi complicata, al netto delle questioni riguardanti la giustizia sportiva. Attualmente terzi a 60 punti, hanno alle spalle Inter, Milan e Roma tutte a 57: la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League è più accesa che mai. Sedicesimo posto invece per i giallorossi, a 61 punti, costretti a rincorrere la salvezza considerando la bagarre tra Spezia e Verona a quota 27.

I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni. Ad affiancarlo, per il commento tecnico, la voce di Marco Parolo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Allegri e Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bremer, Bonucci, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Hjulmand, Blin, Oudin, Banda, Colombo, Di Francesco.

60% di probabilità per la vittoria dei bianconeri, secondo i pronostici, che assegnano un 15% ai giallorossi e il restante 25% al pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere Juventus-Lecce, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma.

Attenzione però alla sicurezza, anche durante lo streaming: meglio affidarsi a una soluzione dedicata come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutto ciò che serve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.