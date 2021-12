Juventus-Malmo: dove puoi vederla in streaming

Il passo falso con il Chelsea rischia di compromettere il cammino della Juventus in Champions League: i bianconeri sono già certi del passaggio agli ottavi di finale, ma le possibilità di chiudere il girone di qualificazione al primo posto si sono fortemente ridotte. I ragazzi di mister Allegri non hanno alternative alla vittoria col Malmo. Il fischio di inizio è previsto per le 18:45 di oggi, con la gara trasmessa in diretta su Sky Go, NOW e Infinity+.

Champions League: dove e come vedere Juve-Malmo

I tifosi dovranno sperare anche in un mezzo miracolo dello Zenit, l'altra formazione del Gruppo H ormai fuori dai giochi, che in contemporanea affronterà sul campo di San Pietroburgo la difficile sfida con la corrazzata allenata da Tuchel.

In conferenza stampa, Allegri ha anticipato che schiererà una formazione ricca di innesti: del tutto lecito aspettarsi cambi rispetto all'11 titolare e qualche volto giovane a caccia di minutaggio. In porta ci sarà Perin, riposo per Szczęsny. Juventus e Malmo si contenderanno i tre punti in palio all'Allianz Stadium. Si inizia alle ore 18:45, in diretta su Sky Go, NOW e Infinity+.