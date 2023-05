Come vedere Juventus-Milan in streaming (Serie A)

Juventus-Milan è il big match che chiude la giornata 37 di Serie A, la penultima di questo campionato. È anche il confronto tra due squadre che attraversano un momento non semplice, seppur per ragioni differenti. A ospitare la sfida è l’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di domenica 28 maggio e la possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN, con i consueti collegamenti da bordocampo pre-partita, gli approfondimenti, le analisi, le interviste e gli highlight.

Serie A: guarda Juventus-Milan in streaming

Scivolati al settimo posto in classifica a 59 punti, dopo l’ennesima penalizzazione, i bianconeri possono ancora raggiungere una posizione utile per la qualificazione alle prossime coppe europee, ma solo sperando in qualche passo falso di chi li precede. Quarti a 64 punti invece i rossoneri, aggrappati all’ultimo slot utile per l’accesso alla Champions League.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Marco Parolo.

Risulteranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Allegri e Pioli: ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud.

A essere favoriti dai pronostici sono i bianconeri, con il 41% di probabilità assegnato alla loro vittoria. 31% per i rossoneri, mentre il restante 28% è per l’eventuale pareggio al novantesimo.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero i tifosi possono vedere Juventus-Milan con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera di DAZN. A chi si connette attraverso le reti Wi-Fi degli alberghi o da altri network aperti consigliamo di prestare attenzione alla sicurezza.

