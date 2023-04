Come vedere Juventus-Napoli in streaming (Serie A)

Juventus-Napoli è il big match della giornata 31 di Serie A, in scena all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 23 aprile e possibilità di vederlo in diretta streaming esclusiva su DAZN. Non è per definizione una sfida come tutte le altre, ma il testa a testa tra due squadre rivali da sempre, soprattutto negli ultimi anni, che si apprestano ad affrontare l’ultima parte della stagione con prospettive e obiettivi ben differenti.

Serie A: guarda Juventus-Napoli in streaming

I bianconeri, risaliti al terzo posto in classifica a 59 punti dopo l’annullamento della penalizzazione inflitta nei mesi scorsi, hanno appena ottenuto il passaggio alla semifinale di Europa League dove affronteranno il Siviglia, al termine di un doppio confronto con lo Sporting in cui non sono mancati i momenti di tensione. La prossima settimana affronteranno inoltre l’Inter per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per gli azzurri, invece, già quasi certi di poter allungare sul terzo scudetto della loro storia (primo posto in solitaria a 75 punti), in settimana è arrivata l’eliminazione dalla Champions League, ai quarti nel derby tutto italiano contro il Milan.

Ai tifosi e agli appassionati del grande calcio segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce esperta di Pierluigi Pardo per la telecronaca, affidando il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

Così i due allenatori, Allegri e Sarri, dovrebbero iniziare il big match: diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Secondo i pronostici, nonostante il fattore campo sono gli ospiti a essere leggermente favoriti per la vittorie, con il 36% delle probabilità di allungare le mani sui tre punti. Il 33% è affidato ai padroni di casa, mentre il restante 31% a un pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Lo spettacolo di Juventus-Napoli può essere visto anche dall’estero su DAZN, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma, dunque senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Se la connessione avviene attraverso reti potenzialmente non sicure, come quelle degli hotel, è però bene fare il possibile per proteggere dati e privacy.

