Come vedere Juventus-PSG in streaming (Champions)

Juventus-PSG è la sfida di Champions League che deciderà il destino dei bianconeri in Europa. Ormai eliminati dalla corsa agli ottavi di finale, per la squadra di mister Allegri rimane l’obiettivo del passaggio in Europa League. In campo all’Allianz Stadium uno scontro con una delle squadre più quotate al mondo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 2 novembre.

Juventus-PSG: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su Sky e NOW oppure sulla piattaforma Mediaset Infinity+. La telecronaca è in italiano.

Al momento, la classifica del gruppo H vede il PSG e il Benfica (entrambi a 11 punti) contendersi il primo posto. Seguono a grande distanza la Juventus e il Maccabi Haifa, appaiate (3 punti) e alla ricerca di un risultato utile.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Allegri e Galtier. I bianconeri dovranno fare i conti con le pesanti assenze dovute agli infortuni: l’infermeria è sempre più affollata, complici gli stop registrati durante la gara di campionato contro il Lecce.

Juventus: Szczesny, Bonucci, Gatti, Alex Sandro, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik;

PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes, Sarabia, Messi, Mbappé.

Chi si trova all’estero, ma vuol guardare la partita in diretta streaming con telecronaca nella nostra lingua lo può fare. In che modo? È sufficiente connettersi a una delle piattaforme appena elencate attraverso il servizio NordVPN (oggi al 65% di sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.