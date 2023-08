Come vedere Juventus-Real Madrid in streaming

Juventus-Real Madrid non è mai una partita come tutte le altre, anche se giocata il 3 agosto all’una e mezza di notte. In scena al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, può essere vista in streaming su DAZN. È l’ultimo impegno dei bianconeri nel Soccer Champions Tour che li ha visti impegnati oltreoceano nelle ultime settimane.

SCT 2023: guarda Juventus-Real Madrid in streaming

Un big match utile soprattutto per osservare da vicino i progressi dei nuovi arrivi del calciomercato: Weah su tutti per i bianconeri, già protagonista di una prestazione convincente contro il Milan. Tra gli spagnoli, gli occhi sono puntati su Bellingham, appena acquistato dal Borussia Dortmund per 120 milioni.

I tifosi della Vecchia Signora e tutti coloro disposti a rinunciare a un paio di ore di sonno hanno la possibilità di guardare la partita in link. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca a Ricky Buscaglia.

In panchina, sarà un incrocio tra veterani del nostro paese: da una parte Allegri, dall’altra Ancelotti. Toccherà ai due allenatori trovare la chiave giusta per scardinare la difesa avversaria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa;

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde.

Quasi inevitabilmente, i pronostici dei bookmaker sono a favore dei blancos. I bianconeri faranno comunque di tutto per ribaltarli, così da poter approcciare la nuova stagione con due risultati positivi alle spalle e il morale alto.

Tra poco più di due settimane tornerà la Serie A. Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN potrà vedere dieci partite su dieci in streaming per ogni turno di campionato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.