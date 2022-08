Juventus-Roma: guardala in streaming su DAZN

Juventus-Roma non è mai una partita banale, nonostante non sia match scudetto da ormai tanti anni.

Dal famoso gol annullato per fuorigioco a Turone nella stagione 1980-81 fino alle aspre polemiche scaturite dopo il 3-2 del 5 ottobre 2014 causa alcune sviste arbitrali, questa partita riserva sempre qualcosa di interessante sia dentro che fuori dal campo.

Le due squadre arrivano al big match della terza giornata di Serie A con umori differenti. Da un lato la bruttissima Juve vista a Marassi, dall’altro una buona Roma che ha battuto di misura in casa la Cremonese.

Con il mercato ancora aperto, entrambe le società stanno cercando di puntellare la rosa per motivi differenti. I bianconeri necessitano di un regista a centrocampo e di una punta in avanti, viste le notevoli carenze in fase di costruzione e di pericolosità sotto porta palesate contro la Sampdoria.

Invece la Roma, dopo il bruttissimo infortunio patito dal centrocampista Georginio Wijnaldum, che dovrà stare fuori per diversi mesi, sta cercando un valido sostituto a centrocampo.

Si è anche aggiunto l’infortunio di Niccolò Zaniolo (lussazione alla spalla), che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana.

Juventus-Roma: abbonati a DAZN per vederla in streaming

Insomma, si prospetta un Juventus-Roma sabato 24 agosto all’Allianz Stadium dai contenuti tecnico-tattici interessanti. I due tecnici, Allegri da una parte e Mourinho dall’altra, cercheranno di affidarsi agli uomini migliori e più in forma per aggiudicarsi gli importantissimi tre punti.

Per non rinunciare alla visione in diretta streaming del match, che inizia alle ore 18.30, è necessario abbonarsi a DAZN.

Scegliendo tra l’abbonamento Standard (29,99 euro al mese) e l’abbonamento Plus (39,99 euro al mese), si potrà assistere non soltanto a questa partita, ma anche a tutti gli altri match della Serie A.

Inoltre, gli amanti del calcio europeo in generale, potranno godersi le partite de La Liga Santander spagnola e le varie coppe inglesi, oltre ai match di Europa e Conference League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.