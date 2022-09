Juventus-Salernitana (Serie A): guardala in streaming

Juventus-Salernitana non è una sfida dall’esito scontato, a dispetto di quanto potrebbe suggerire un’analisi frettolosa. Da una parte, i bianconeri non attraversano certo un momento di grazia, nonostante i colpi importanti del mercato estivo. Dall’altra, i granata sono reduci da quattro risultati utili consecutivi dopo una partenza falsa. In classifica distano solo tre punti. Si parte alle 20:45 di domenica 11 settembre.

Juventus-Salernitana (Serie A): guardala in diretta streaming

Per guardare la partita ci si può collegare alla diretta streaming su DAZN, dove il match è anticipato da una ricca anteprima per entrare nell’atmosfera dell’Allianz Stadium. In alternativa, l’accesso alla piattaforma è disponibile su Sky Q e incluso con l’offerta di TIMVISION.

Uno sguardo alle probabili formazioni. La squadra di mister Allegri, dopo essere uscita a testa alta dal Parco dei Principi, pur perdendo la sfida di Champions con il Paris Saint-Germain, si trova a dover fare i conti con lo stop prolungato di nomi importanti come quelli di Pogba e Chiesa. Ancora assente anche Szczęsny. Tra i pali dovrebbe dunque presentarsi di nuovo Perin, in gran forma, alle spalle della difesa guidata da Bremer. Il centrocampo affidato alla qualità del giovane Miretti cercherà di fornire palloni a Vlahovic, forse in tandem con il neoacquisto Milik. Saranno invece Sepe, Fazio, Candeva e Dia a costituire l’asse attraverso cui gli uomini di Nicola cercheranno di fermare le ambizioni dei bianconeri.

Scegliendo di effettuare l’ abbonamento a DAZN si hanno a disposizione due opzioni: Standard e Plus. Il catalogo del servizio va oltre il calcio della Serie A, con una gamma di contenuti molto più vasta: ci sono le sfide della Major League Soccer statunitense, quelle della LaLiga spagnola, il meglio delle competizioni sudamericane e altri sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori e molte produzioni originali.

