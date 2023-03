Come vedere Juventus-Sampdoria in streaming

Juventus-Sampdoria potrebbe sembrare il più classico dei match già decisi in partenza, ma quello in scena a Torino per la giornata 26 di Serie A potrebbe riservare qualche sorpresa, in considerazione dei motivi che andremo a elencare a breve. Prospettive molto differenti per le due squadre, che porteranno però sul terreno dell’Allianz Stadium tutta la determinazione necessaria a centrare i propri obiettivi. Lo puoi seguire in diretta streaming su DAZN con inizio alle ore 20:45 di domenica 12 marzo.

Serie A: guarda Juventus-Sampdoria in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca in italiano affidata alla voce di Dario Mastroianni, affiancato da Marco Parolo per il commento tecnico. Non mancheranno aggiornamenti e analisi pre-gara, oltre alle consuete interviste e agli highlight al termine.

Attualmente, la classifica dei bianconeri li vede al settimo posto con 35 punti, ma l’eventuale restituzione di quelli sottratti con la penalizzazione (-15) dei mesi scorsi li proietterebbe in seconda posizione, subito dietro la capolista Napoli. Ultimi invece i blucerchiati, sebbene con gli stessi punti della Cremonese che li precede, 12: la lotta per la salvezza necessita di uno sprint immediato per riaccendere le speranze.

A decidere l’incontro saranno anzitutto le scelte dei due allenatori, Alleghi e Stankovic. Ecco dunque le probabili formazioni che potrebbero essere schierate all’ingresso in campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Sampdoria (4-4-2): Audero, Zanoli, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Rincon, Augello, Cuisance, Sabiri, Jese.

Quasi inevitabilmente, i pronostici danno i bianconeri per grandi favoriti alla vittoria con il 71% di probabilità. 19% per il pareggio e 10% per i blucerchiati. Occhio però ai possibili strascichi dell’impegno europeo per i padroni di casa e all’effetto nervosismo che già contro la Roma ha lasciato il segno.

Come vedere Juventus-Sampdoria dall’estero

Offrendo la portabilità transfrontaliera, la piattaforma DAZN garantisce la visione di Juventus-Sampdoria e di tutti gli altri incontri della Serie A anche a chi si trova all'estero. Per maggiori informazioni far riferimento al sito ufficiale.

Una soluzione dedicata come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) è l’ideale per ogni attività svolta online, compreso lo streaming. Può infatti tutelare dati e privacy grazie a strumenti come una Virtual Private Network con migliaia di server in tutto il mondo, un antivirus, spazio sul cloud per il backup, un gestore delle password e altro ancora.

