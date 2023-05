Come vedere Juventus-Siviglia in diretta streaming

Juventus-Siviglia è la semifinale di andata dell’Europa League che vede i bianconeri ospitare all’Allianz Stadium gli spagnoli. Con fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di giovedì 11 maggio, può essere seguita in diretta streaming oppure guardata in TV. Un match di fondamentale importanza per la squadra di Allegri, che ha come obiettivo stagionale quello di arrivare in fondo alla competizione, fino alla finale di Budapest del 31 maggio: è una delle strade percorribili per la qualificazione alla prossima Champions.

Europa League: guarda Juventus-Siviglia in streaming

Superato il Friburgo agli ottavi e lo Sporting ai quarti, la Vecchia Signora arriva alla semifinale forte del secondo posto in Serie A e col favore dei pronostici. Undicesima posizione invece nel campionato nazionale per gli avversari, che hanno fin qui eliminato Fenerbahçe e Manchester United, confermandosi dunque un ostacolo da non sottovalutare. Ricordiamo che, dall’altra parte del tabellone, ci sono Roma e Leverkusen.

Diamo dunque uno sguardo a tutte le opzioni a disposizione per chi vuol guardare la partita con telecronaca in italiano. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN (accompagnati dalle voci di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi). Poi, c’è la diretta trasmessa su Sky e NOW. Infine, per chi si trova a casa, segnaliamo la possibilità di sintonizzare il televisore su Rai 1, dove il match è visibile in chiaro.

Risulteranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Allegri e Mendilibar. Ecco quali dovrebbero essere le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic, Montiel, Badé, Nianzou, Acuña, Fernando, Gudelj, Ocampos, Rakitic, Oliver Torres, En-Nesyri.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme è possibile vedere Juventus-Siviglia anche dall’estero, con telecronaca in italiano. Se la connessione avviene tramite reti Wi-Fi aperte o condivise, come quelle degli alberghi, consigliamo di affidarsi a una soluzione dedicata per la sicurezza.

Quella di tipo all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) ha tutto ciò che serve per proteggere dati e privacy, anche durante lo streaming. Oltre alla celebre Virtual Private Network con server distribuiti nel mondo, include un gestore delle password, spazio sul cloud per il backup crittografato e un efficace antivirus.

