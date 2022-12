Come vedere Juventus-Standard Liegi in streaming

Juventus-Standard Liegi è l’ultimo banco di prova per i bianconeri, prima della ripresa del campionato di Serie A, che la prossima settimana li vedrà impegnati allo Zini contro la Cremonese. Indipendentemente dal risultato maturato al 90esimo, il test si rivelerà importante per mister Allegri, al fine di capire su chi puntare per ripartire con il piede giusto nel 2023, in un momento di certo non tranquillo a livello societario. Per l’amichevole odierna, il fischio d’inizio è in programma alle ore 14:30, nella cornice casalinga dell’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Standard Liegi: guarda la partita in streaming

La squadra belga si trova attualmente in sesta posizione nella classifica della Pro League, dietro al Gent e davanti al Westerlo. Lo scorso anno ha chiuso la stagione al 14esimo posto. Puoi vedere la partita di oggi in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Dario Mastroianni.

In passato, nel corso della loro storia, le due squadre si sono incontrate in totale cinque volte, nel periodo compreso tra il 1955 e il 2007. Nel 1982 lo hanno fatto de volte, in occasione della Coppa dei Campioni, con i bianconeri usciti a testa alta dai confronti (un pareggio e una vittoria) grazie alle reti di Tardelli e Rossi, reduci dal trionfo con l’Italia in terra spagnola di pochi mesi prima.

Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto, considerate le assenza con le quali deve ancora fare i conti mister Allegri, tra infermeria e reduci dall0impegno dei mondiali in Qatar.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic, Milik, Kean.

Standard Liegi: Bodart, Noubi, Bokadi, Laursen, Melegoni, Cimirot, Alzate, Donnum, Balikwisha, Davida, Perica.

Puoi guardare Juventus-Standard Liegi con telecronaca in italiano anche dall’estero. Come? Semplicemente connettendoti allo diretta streaming su DAZN attraverso il servizio NordVPN (oggi in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

