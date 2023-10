Come vedere Juventus-Verona in streaming (Serie A)

Juventus-Verona all’Allianz Stadium per la decima giornata della Serie A. La partita, in calendario per sabato 28 ottobre alle ore 20:45, può essere vista in streaming su DAZN. Diretta dall’arbitro Feliciani, vedrà i padroni di casa scendere in campo con l’obiettivo di allungare le mani su una vittoria, per diventare momentaneamente capolista.

Serie A: guarda Juventus-Verona in streaming

I bianconeri approcciano la gara consapevoli di poter insidiare la testa della classifica: aver espugnato San Siro nella sfida contro il Milan ha permesso loro di salire consolidare il terzo posto a 20 punti, davanti tre lunghezze rispetto a Napoli e Fiorentina. Situazione ben diversa per i gialloblu, che non vincono da molto: sono sedicesimi con soli 8 punti, alla ricerca disperata di un risultato utile.

I tifosi della Vecchia Signora e quelli Scaligeri possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi al commento tecnico. Il match è trasmesso nella cornice di Tutti Bravi dal Divano, format del sabato sera condotto da Marco Russo in compagnia di Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e Baroni, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Dawidowicz, Amione, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic, Ngonge, Serdar, Djuric.

Il pronostico vede favoriti i bianconeri. Ed è quasi inevitabile, considerando le loro ambizioni e il supporto di tutto lo stadio. Toccherà ai gialloblu minarne le certezze, anche se dopo l’esordio in campionato con due vittorie consecutive, hanno collezionato solo una sfilza di pareggi e sconfitte.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partite della Serie A, ma non solo. Per gli appassionati del grande calcio ci sono anche Serie B, LaLiga, Liga Portugal, Europa League, Conference League e il meglio di quello femminile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.