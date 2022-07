JWST: ecco le prime immagini dello spazio profondo

Dopo l’anticipazione di ieri sera, la NASA ha svelato le immagini di quattro corpi celesti scattate dal James Webb Space Telescope durante un evento trasmesso in live streaming su YouTube. Iniziano quindi le operazioni scientifiche del telescopio che si trova a circa 1,5 milioni di Km dalla Terra.

Prime immagini del JWST

Iera sera, durante un evento organizzato alla Casa Bianca in presenza del Presidente Joe Biden e dell’amministratore della NASA Bill Nelson, è stata mostrata l’immagine di SMACS 0723, un cluster di galassie che si trova a 4,6 miliardi di anni luce dalla Terra (qui la foto in alta risoluzione).

Oggi, a partire dalle ore 16:30 italiane, sono state svelate altre tre immagini di altrettanti corpi celesti. Per l’esopianeta WASP 96b, che si trova a circa 1.150 anni luce dalla Terra, non è stata mostrata una foto. Il telescopio ha invece scoperto la composizione dell’atmosfera. Il Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) ha misurato la luce proveniente dal pianeta, rilevando la presenza di acqua.

L’immagine della Southern Ring Nebula è sicuramente la più spettacolare (qui la foto in alta risoluzione). Si tratta di una nebulosa planetaria composta da anelli di gas e polvere espulsi da due stelle morenti in tutte le direzioni.

Nella seguente immagine è invece raffigurato lo Stephan’s Quintet, cinque galassie che si trovano nella costellazione di Pegaso (qui la foto in alta risoluzione).

Nell’ultima immagine si vede Carina Nebula, una nebulosa che si trova a circa 7.600 anni luce dalla Terra (qui la foto in alta risoluzione).