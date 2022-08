JWST rileva CO2 nell'atmosfera di un esopianeta

Il James Webb Space Telescope ha rilevato anidride carbonica nell’atmosfera di un esopianeta. Come già avvenuto in occasione dell’avvio delle osservazioni scientifiche, gli strumenti a bordo del telescopio permettono di individuare elementi chimici dall’analisi dello spettro ad infrarossi. Ovviamente sono in grado di scattare spettacolari immagini, la più recente delle quali raffigura le aurore polari di Giove.

CO2 nell’atmosfera di WASP-39 b

Il James Webb Space Telescope aveva rilevato acqua nell’atmosfera dell’esopianeta WASP-96 b, utilizzando il NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph). La NASA ha ora comunicato che il NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) ha rilevato la presenza di anidride carbonica nell’atmosfera dell’esopianeta WASP-39 b. Quest’ultimo è un gigante gassoso che orbita intorno ad una stella simile al Sole ad una distanza di 700 anni luce dalla Terra.

WASP-39 b ha una massa pari a circa un quarto di quella di Giove, ma un diametro 1,3 volte maggiore. A causa della vicinanza alla sua stella (circa un ottavo della distanza tra Sole e Mercurio), l’esopianeta raggiunge una temperatura di 900° C. Durante il passaggio davanti alla stella, una parte della luce viene eclissata, mentre una parte attraversa l’atmosfera. Dato che i gas assorbono differenti combinazioni di colori, i ricercatori possono analizzare lo spettro delle lunghezze d’onda della luce e determinare la composizione dell’atmosfera. Il NIRSpec del telescopio ha quindi rilevato la presenza di anidride carbonica.

Gli scienziati della NASA sfrutteranno il James Webb Space Telescope per analizzare la composizione dell’atmosfera di pianeti più piccoli con dimensioni simili a quelle della Terra. L’immagine visibile all’inizio dell’articolo è una rappresentazione grafica di WASP-39 b basata sui dati disponibili. Questa è invece la spettacolare immagine di Giove: