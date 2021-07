K380: ecco la tastiera che ti porterai in vacanza

Tanto non ci crediamo che andrai in vacanza senza tutto il necessario per poterti collegare e, nel tempo libero, continuare la tua vita digitale: lascia a casa studio, lavoro e preoccupazioni, ma tutto quel che di rilassante l'online può offrirti va messo in valigia e portato con sé. Se vuoi limitare a un tablet la tua dotazione, così da essere quanto più agile e leggero possibile, allora è questa la tastiera che dovresti metterti nello zainetto per poter interagire con maggior rapidità: Logitech K380, ossia il miglior affare che potrai fare in queste ore per una tastiera efficace, piccola e low-cost.

Piccola, leggera, scontata

29,99 euro per poche ore prima di tornare ai livelli tradizionali (sopra i 40 euro), per una QWERTY in grado di connettersi in modalità multi-device fino a 3 dispositivi con Easy-Switch. La connessione Bluetooth evita ogni cavo e la batteria garantisce 2 anni di autonomia senza preoccupazioni. Completa e ampia la compatibilità: PC Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, AppleTV.

L'assenza del tastierino numerico è in questo caso un chiaro “plus”: minori dimensioni senza alcun sacrificio sulla spaziatura tra i pulsanti, massima leggerezza e perfetto equilibrio tra specifiche ed esigenze. Con appena 29,99 euro, insomma, trasformi il tuo tablet in una vera postazione sulla quale scrivere, inventare, chattare, cercare e quant'altro. Il tablet diventa il display e la tastiera il tuo portale spazio-temporale per entrare nella tua dimensione digitale in qualsiasi momento. Lo sconto del 36% è un tappetino rosso ideale in questo momento dell'anno e, una volta tornati, la tastiera resterà un validissimo compendio per scuola e lavoro.

Mettitela nello zaino ora: basta un click ed è tua in poche ore, con spedizione gratuita. Attenzione a un dettaglio: se scegli la versione bianca, rosa o nera costerà di più. Lo sconto, infatti, è riservato alla sola versione grigia indicata nell'immagine soprastante.