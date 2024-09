KaOS Linux 2024.09 introduce la suite office predefinita Calligra

KaOS Linux è una delle tante distribuzioni del pinguino che si distingue per far uso della versione dell’ambiente dekstop KDE più aggiornata, oltre a offrire alcuni software preinstallati. Precedentemente conosciuta come “KdeOS”, ha successivamente cambiato il nome per evitare confusione con l’ambiente stesso. L’ultimo aggiornamento introduce alcune novità, tra cui il passaggio da LibreOffice a Calligra, come suite predefinita per l’ufficio.

KaOS Linux 2024.09: le novità dell’ultimo aggiornamento

La nuova versione di KaOS Linux, come già accennato, aggiorna l’ambiente desktop a KDE Plasma 6.1.5, ma anche la suite software KDE Gear 24.08.1 e KDE Frameworks 6.6, entrambe realizzate tramite il framework applicativo open source Qt 6.7.2. Il nuovo aggiornamento introduce ora Calligra come pacchetto predefinito per l’ufficio, con quest’ultimo che è anche stato recentemente aggiornato a sua volta alla versione 4.0, con cui introduce un’interfaccia scritta in Qt 6 e vari migliorie generali. Gli sviluppatori motivato il passaggio a Calligra per via dello sviluppo e il mantenimento che è tornato a essere attivo, oltre che per l’utilizzo di Qt 6.

Le nuove applicazioni non finiscono tuttavia qui, perché KaOS Linux 2024.09 include ora Zed, ovvero un editor di codice basato su Rust lanciato da poco, che pone l’accento su latenza minima, le elevate prestazioni e funzionalità. Oltre a ciò, non mancano componenti di sistema aggiornati, tra cui troviamo innanzitutto il kernel Linux 6.10.11, Mesa 24.2.3, systemd 253.25, Boost 1.85.0/ICU 75.1 stack, Ruby 3.3.5, Perl 5.38, OpenZFS 2.2.6, KMod 33, OpenSSL 3.3, FFmpeg 6.1 e OpenJDK 17.

Poiché intesa come un’immagine ISO pensata per gli utenti che desiderano installare il sistema su nuove macchine, è anche stato aggiornato il programma di installazione Calamares, con un’opzione che permette già in fase di installazione di scegliere tra Calligra e LibreOffice, per coloro che preferiscono comunque ancora il secondo, oltre che le pagine per la selezione del Bootload e le sound backend aggiornate integrate su KDE Plasma 6.

KaOS Linux 2024.09 è disponibile al download già da ora tramite il sito ufficiale.