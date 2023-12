Kaspa scende di oltre il 7% in 24 ore, Quant e InQubeta entusiasmano

È stata una settimana emozionante sul mercato delle criptovalute, in cui i trader hanno cavalcato diverse onde. In particolare, il prezzo di Kaspa (KAS) è sceso del 7% in 24 ore. In uno sviluppo più promettente, i trader e gli investitori sono entusiasti di prezzo e slancio di Quant (QNT) e InQubeta (QUBE).

Questo articolo parlerà dei diversi movimenti di prezzo di Kaspa e Quant. Tratterà anche del crescente interesse per InQubeta e spiegherà perché è la migliore nuova criptovaluta in cui investire. Iniziamo.

InQubeta (QUBE): un investimento entusiasmante e profittevole

Se vuoi posizionarti per ottenere guadagni straordinari, solo poche ICO possono potenzialmente sovraperformare InQubeta (QUBE). Questa migliore ICO si distingue per la sua narrativa rialzista e per il suo stupefacente potenziale di crescita. Per questo motivo, nella prevendita in corso sono stati raccolti oltre 6,7 milioni di dollari, fatto che non sorprende perché gli investitori puntano a cavalcare la sua onda rialzista.

Dato che gli investitori sono alla costante ricerca di nuove storie con il potenziale per esplodere, InQubeta si distingue. Si trova all’intersezione tra l’AI e la blockchain, combinando due delle più grandi tendenze del mondo e rendendola pronta per una crescita sbalorditiva.

Le sue offerte uniche comprendono la trasformazione del panorama della raccolta fondi nel settore dell’AI. Il suo obiettivo è quello di diventare la prima piattaforma di crowdfunding al mondo per le startup AI attraverso le criptovalute. Le startup di AI devono semplicemente creare opportunità di investimento, che saranno rappresentate come NFT basati su azioni, per raccogliere fondi.

La prevendita è giunta al sesto turno e il token viene venduto al prezzo conveniente di 0,01925 $. Secondo le previsioni, il suo prezzo salirà del 5.000% l’anno prossimo, fatto che la rende una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Kaspa (KAS): calo del prezzo del 7% nelle ultime 24 ore

Kaspa (KAS) è tra le migliori 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato. È stata una delle maggiori vincitrici del 2023. Da un anno all’altro, il prezzo di Kaspa è aumentato di oltre il 1.600%, diventando così uno dei migliori altcoin.

Ultimamente, il prezzo di Kaspa è diminuito. Nelle ultime 24 ore, il prezzo è sceso del 7%. Questo calo è probabilmente dovuto alla flessione sul mercato delle criptovalute in generale. Un’altra ragione è la presa di profitto da parte degli investitori. Nonostante ciò, si prevede che Kaspa si riprenderà nei prossimi giorni.

Quant (QNT): potenziale di crescita enorme

Tra le numerose sfide del settore blockchain, Quant (QNT) sta affrontando una delle più critiche. È stata progettata per collegare blockchain e reti senza compromettere l’interoperabilità e l’efficienza. Questo la rende una buona criptovaluta da acquistare.

Al momento della scrittura di questo articolo, Quant aveva un valore di 100 $. Inoltre, sta guadagnando slancio. Dato il suo potenziale di rialzo, che è molto lontano dal suo massimo storico di 428 $, è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute è pieno di azioni di prezzo diverse, con Kaspa in calo e Quant che ha entusiasmato gli investitori con un rialzo. Inoltre, InQubeta è diventata la preferita dagli investitori nello spazio ICO. Secondo le previsioni degli esperti, dopo il lancio registrerà una crescita esplosiva.

