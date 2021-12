Kaspersky: 380.000 file infetti rilevati ogni giorno

Kaspersky ha rilevato una media di 380.000 file infetti al giorno negli ultimi 12 mesi con un incremento del 5,7% rispetto al 2020. Ovviamente il bersaglio principale rimane Windows, ma sono in aumento anche le minacce per Linux. Per evitare problemi è necessario seguire i soliti consigli, tra cui l'installazione di una soluzione di sicurezza, come quelle offerte dalla software house russa, attualmente disponibili con uno sconto del 50%.

Più malware rispetto all'anno scorso

Secondo Kaspersky, l'incremento del numero di file infetti è dovuto anche all'aumento del numero di dispositivi connessi ad Internet. Ciò ha ampliato notevolmente le possibilità di attacco per i cybercriminali. La maggioranza delle minacce riguarda Windows (91%), ma anche Linux sembra attirare i malintenzionati, come dimostra il numero di malware cresciuto del 57%.

Tra le minacce più diffuse spiccano i trojan (54%). In particolare, i sistemi di Kaspersky hanno rilevato un aumento (+2,24%) dei cosiddetti “trojan dropper" che veicolano altri malware sul computer della vittima. Notevolmente aumentati i worm (+117,5%), oltre ai virus tradizionali (+27%).

Giampaolo Dedola, Senior Security Researcher del GReAT di Kaspersky, ha dichiarato.

Durante il 2021 abbiamo individuato 20.000 file malevoli in più al giorno rispetto all'anno precedente. Si tratta di uno scenario piuttosto prevedibile, poiché in seguito all'adozione del lavoro da remoto in tutto il mondo le attività svolte online si sono moltiplicate. Inoltre, anche il numero di dispositivi utilizzati è aumentato a livello mondiale, comportando un ampliamento della superficie di attacco esposta alle minacce. Pertanto, per gli utenti di oggi è estremamente importante migliorare la loro alfabetizzazione digitale e mantenere aggiornate le proprie soluzioni di sicurezza.

Kaspersky consiglia di non scaricare applicazioni da fonti non affidabili, non cliccare su link di fonti sconosciute o di pubblicità online sospette, creare password complesse e uniche, installare gli aggiornamenti dei software e utilizzare una soluzione di sicurezza che offra la massima protezione per i dispositivi.

Tra le migliori sul mercato ci sono Kaspersky Antivirus, Internet Security e Total Security. Kaspersky Antivirus è la soluzione base con antivirus in tempo reale, anti-phishing e ottimizzazione delle prestazioni. Kaspersky Internet Security include altre funzionalità, come protezione dei pagamenti, VPN (300 MB al giorno), firewall, protezione webcam e controllo parentale.

Kaspersky Total Security aggiunge password manager, localizzazione GPS per i bambini e backup cifrato dei file. Grazie allo sconto del 50% è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno a 14,99 euro (Antivirus), 24,99 euro (Internet Security) e 29,99 euro (Total Security).