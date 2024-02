Kaspersky Antivirus: economico, semplice e affidabile

Kaspersky Antivirus è la soluzione perfetta per chi cerca un sistema di protezione totale dalle minacce online e offline intuitivo e sicuro. Grazie alla sua app multi-device è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi. Installalo sui tuoi dispositivi e inizia fin da subito a proteggere la tua privacy e la tua identità digitale. Dai un’occhiata a tutte le soluzioni complete adatte per qualsiasi esigenza di sicurezza informatica.

Con Kaspersky Standard Antivirus hai la soluzione più economica in grado di proteggere i tuoi dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Il servizio attiva il potente anti-virus in tempo reale per bloccare qualsiasi minaccia online e offline evitando pericolose violazioni. Inoltre, inclusa c’è anche la protezione dei pagamenti online che aumenta la sicurezza quando effettui transazioni su eCommerce, siti Web e altri servizi online. Inoltre, hai anche l’ottimizzazione delle prestazioni.

Kaspersky Antivirus: scopri le soluzioni più complete

Ovviamente, oltre al piano base più economico, Kaspersky Antivirus offre soluzioni più complete per gli utenti più esigenti. Scegli Kaspersky Plus Internet Security se vuoi avere maggiori funzionalità per la tua sicurezza online e offline. Oltre all’anti-virus in tempo reale, alla protezione dei pagamenti online e all’ottimizzazione delle prestazioni, hai inclusa una VPN illimitata che garantisce privacy, anonimato online e una connessione super veloce. A questo si aggiunge anche il controllo delle fughe di dati.

Il top della protezione lo ottieni con Kaspersky Premium Total Security. In aggiunta alle funzioni precedentemente elencate, qui hai anche la protezione dell’identità. Si tratta di un’ottima funzione che garantisce protezione totale alla tua identità digitale quando sei connesso. In più hai anche controllo e rimozione dei virus da parte di esperti. Si tratta di un’opzione speciale che affida i tuoi dispositivi in caso di violazione reale o presunta a un team di professionisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.