Kaspersky: i dirigenti d'azienda non digeriscono la cybersecurity

Il tema della cybersecurity riveste di anno in anno una posizione sempre più centrale per ogni azienda. Le minacce informatiche sono all’ordine del giorno, tant’è che anche le edizioni dei principali telegiornali se ne stanno occupando con una frequenza sempre maggiore. Nonostante ciò, secondo uno studio di Kaspersky un dirigente d’azienda su quattro in Italia non comprende i termini di base della cybersecurity.

Non si tratta di un dettaglio trascurabile, vista l’importanza che riveste la sicurezza informatica per ciascuna azienda italiana. A questo proposito, Kaspersky offre alcune soluzioni che possono migliorare lo stato attuale delle cose, oltre a una nuova line-up della piattaforma di sicurezza con i piani Standard, Plus e Premium in sconto del 45%.

Il 26% dei dirigenti C-level non comprende i termini di base della cybersecurity

Un recente studio di Kaspersky mette in evidenza tutti i limiti di conoscenza di almeno un quarto dei dirigenti C-level in Italia riguardo il tema della cybersecurity. La stessa percentuale di dirigenti evita di segnalare ai colleghi della sicurezza IT di non aver compreso il discorso appena affrontato sulla sicurezza informatica. Non solo, perché un intervistato su dieci ammette di non conoscere minacce come Zero-Day exploit, APT e Botnet, nonostante termini come phishing, trojan, malware e spyware siano invece ben noti.

Un altro dato importante ha per oggetto un altro 26% degli intervistati, che ammettono di non porre altre domande perché hanno scarsa fiducia sulle capacità dei colleghi IT di proporre spiegazioni chiare. Per una collaborazione più efficace, Kaspersky suggerisce al team di sicurezza informatica di focalizzare l’attenzione dei dirigenti unicamente sui dettagli più significativi, nonché di fornire metriche chiare agli stakeholder, pensando più alle soluzioni che ai problemi.

