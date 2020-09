Kaspersky Internet Security 2020 oggi a -60%

Mantenere i propri dati protetti non è più un optional, ma una priorità: soluzioni come Kaspersky Internet Security 2020 servono proprio a questo, in un momento che vede le minacce informatiche mettere a repentaglio le nostre identità e la nostra sicurezza. Oggi la licenza annuale per un dispositivo è in offerta sullo store di Unieuro al prezzo di 19,99 euro anziché 49,99 euro.

Antivirus in offerta: Kaspersky Internet Security 2020

Il software offre funzionalità utili per proteggere le attività di navigazione, lo shopping online, le conversazioni in chat e i dati condivisi, oltre ovviamente ai motori antivirus e antimalware che fanno leva su database continuamente aggiornati. Garantita la piena compatibilità con Windows, macOS e Android.

Inclusa inoltre una VPN gratuita con 300 MB di traffico giornaliero, lo strumento Browser Safe Money per crittografare i pagamenti e Webcam Protection per impedire l’accesso non autorizzato alla componente. Tutto questo oggi proposto con umo sconto del 60% sul prezzo di listino dallo store di Unieuro.