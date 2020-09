Un proiettore per poco più di 50 euro? Si può fare

Se anche la tua azienda sta riorganizzando i locali per consentire riunioni in spazi compatibili con le linee guida per il distanziamento e per evitare assembramenti nelle piccole sale proiezione precedentemente usate per scorrere slide e discutere di progetti, allora uno dei problemi emersi potrebbe essere quello del proiettore. Il problema principale in questi casi, infatti, è nella necessità di spostare la strumentazione precedentemente installata a dovere in sale ad hoc, divenute però improvvisamente inadeguate allo scopo. Spostare tutto e modificare l’impiantistica, però, costerebbe ben di più all’azienda rispetto ad una opportunità che in queste ore è disponibile su Amazon per una soluzione di ripiego.

Invece di spostare tavoli, sedie, schermo, cavi e proiettore, infatti, ben più semplice potrebbe essere l’investimento in un proiettore di backup che, oltre a tornare utile in futuro in nuove circostanze, può essere essenziale nell’immediato per risolvere il problema in un click, senza lavori e senza perdite di tempo (né di denaro). L’esempio è quello del proiettore portatile YABER che su Amazon è disponibile oggi con una scontistica del tutto speciale, tale da portare il prezzo addirittura vicino ai 50 euro.

Un proiettore a 53,99 euro, ecco come

Il proiettore YABER ha un prezzo di listino pari a 108,99 euro, cifra confacente alle particolari caratteristiche del modello. In queste ore, tuttavia, il prezzo scende a 89,99 euro in virtù di uno sconto speciale pari al 17%. A tutto ciò si aggiunge al tempo stesso un coupon ulteriore pari al 40% del valore: basta un click per attivare lo sconto aggiuntivo e trovare nel carrello il proiettore ad un prezzo pari a 53,99 euro.

L’occasione è determinata pertanto dalla concomitanza degli sconti, dei quali è però possibile approfittare soltanto per poche ore.

Le caratteristiche

Il proiettore YABER consente risoluzione 1080p con lampada da 4600 lumen e rapporto di contrasto 4000:1. Può raggiungere una diagonale da 50 a 200 pollici, potendosi pertanto adattare facilmente anche a locali di grandi dimensioni ed a distanze di visione ragguardevoli. Luminosità e contrasto sono tali per cui non bisogna certo pensare a questo tipo di proiettori come ad una soluzione con qualità cinematografica, ma per slide, testi, grafici e diagrammi è quel che può bastare senza troppe pretese in termini di qualità cromatica, luminosità e dettaglio. Non si sostituisce una tv 4K con un proiettore, insomma, ma la soluzione resta valida per una molteplicità di situazioni nelle quali conta ben di più la salvaguardia del budget che non la profondità dei neri o la qualità dei bassi.

Dotato di ingressi USB e HDMI, consente pertanto una facile connessione con qualsivoglia fonte delle immagini. Il dispositivo è dotato altresì di altoparlante incorporato per un facile ascolto senza amplificazione esterna, qualora sia necessario riprodurre semplici audio di supporto alle immagini.

La scadenza dell’offerta è prevista per il tardo pomeriggio di oggi, ma il coupon resta valido ancora fino alla serata di domani 24 settembre. Ciò significa che tra poche ore il prezzo passerà da 53,99 euro a 65,4 euro, per poi tornare sopra i 100 euro.