Kaspersky Internet Security contro le minacce recenti

Nel corso del 2021 sono aumentati gli attacchi ransomware, nonostante l'arresto di alcuni cybercriminali. Altrettanto pericolosi sono i bootkit che si nascondono le firmware UEFI. La soluzione migliore è installare una suite di sicurezza che garantisce la massima protezione, come Kaspersky Internet Security. L'abbonamento per un anno e un dispositivo può essere sottoscritto con uno sconto del 48%.

Kaspersky Internet Security a partire da 25,99 euro

Kaspersky Internet Security offre tutte le funzionalità necessarie per bloccare malware, proteggere l'identità online e rilevare intrusioni non autorizzate. La suite, compatibile con Windows, macOS e Android, include ovviamente l'antivirus che individua le minacce informatiche in tempo reale, compresi ransomware e bootkit.

Per Windows è disponibile il firewall bidirezionale che monitora il traffico di rete in entrata e uscita. Il software può ovviamente intercettare i tentativi di phishing tramite email. Kaspersky Internet Security protegge le operazioni di pagamento, blocca gli annunci pubblicitari più fastidiosi e i tracker che seguono l'utente online e impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam.

Non manca una VPN che nasconde l'indirizzo IP del dispositivo, ma c'è un limite di 300 MB al giorno. È infine presente un tool per il controllo parentale. Tutte le operazioni sono gestibili attraverso un'interfaccia molto chiara. La rilevazione in tempo reale non rallenta il computer, quindi il software può essere installato anche su hardware più vecchio.

L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa solo 25,99 euro (sconto del 48%). Scegliendo i piani per 5 o 10 dispositivi si può risparmiare fino al 60%. L'offerta scade alle ore 11 del 21 febbraio 2022.