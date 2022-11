Kaspersky non venderà più la sua VPN in Russia

Kaspersky ha comunicato a sorpresa che interromperà le vendite della Secure Connection VPN in Russia. La software house ha fornito tutte le informazioni relative alle versioni gratuite e a pagamento, ma non ha spiegato i motivi della decisione. Uno di essi potrebbe essere l’obbligo di fornire i dati degli utenti al governo.

Kaspersky stacca la spina alla VPN in Russia

L’azienda fondata da Eugene Kaspersky è stata più volte accusata di collaborare con l’intelligence russa, nonostante le numerose smentite e l’assenza di prove ufficiali. In alcuni paesi occidentali (Italia inclusa) è stato anche suggerito di non utilizzare gli antivirus di Kaspersky perché potrebbero essere utilizzati a scopo di cyberspionaggio. La notizia relativa alla VPN è quindi piuttosto inattesa.

L’azienda ha comunicato che la versione a pagamento di Secure Connection, inclusa anche nelle suite Kaspersky Internet Security e Total Security, sarà in vendita fino al 31 dicembre 2022 (e funzionerà fino alla scadenza della licenza), mentre la versione gratuita non funzionerà più dal 15 novembre.

Secure Connection continuerà a funzionare in altri paesi e le app rimarranno sui rispettivi store (anche la versione in lingua russa). Chi ha acquistato una licenza in Russia e si trova ora in un altro paese dovrà sottoscrivere un nuovo abbonamento alla scadenza.

Come detto, non sono noti i motivi della decisione. A partire dall’anno scorso, il Roskomnadzor ha bloccato l’uso di oltre 15 VPN. Le software house non hanno rispettato la legge che impone l’iscrizione al database FGIS (Russian State Information System), utilizzato per identificare gli utenti che usano una VPN per aggirare la censura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.