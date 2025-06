Kaspersky Plus: antivirus e VPN illimitata con il 35% di sconto

Navigare sicuri, veloci e protetti oggi è più semplice (ed economico) grazie all’offerta su Kaspersky Plus, il pacchetto completo per proteggere la tua vita digitale.

Solo per un periodo limitato, è possibile attivarlo a 34,99€ invece di 54,99€: uno sconto del 35% per il primo anno, che include antivirus avanzato, VPN illimitata, password manager e molto altro. Con questa promo, Kaspersky Plus si candida come uno dei piani per la protezione e privacy più interessanti in circolazione.

Sicurezza, privacy e prestazioni: tutto dentro Kaspersky Plus

Kaspersky Plus è molto più di un semplice antivirus: è una suite integrata pensata per garantirti protezione, prestazioni ottimali e massima privacy online. Con un solo abbonamento ottieni:

Antivirus e protezione anti-ransomware per bloccare virus, malware e minacce informatiche;

per bloccare virus, malware e minacce informatiche; Firewall intelligente e strumenti anti-hacker per tenere al sicuro il tuo PC da accessi indesiderati;

per tenere al sicuro il tuo PC da accessi indesiderati; VPN Kaspersky veloce e illimitata , per navigare in piena libertà senza essere tracciati;

, per navigare in piena libertà senza essere tracciati; Strumenti di pulizia e monitoraggio del disco , che migliorano le prestazioni del dispositivo;

, che migliorano le prestazioni del dispositivo; Modalità “senza interruzioni” per goderti film, gaming e app senza rallentamenti;

per goderti film, gaming e app senza rallentamenti; Protezione per pagamenti e dati sensibili, con tecnologie anti-phishing e contro le truffe legate alle criptovalute.

Con Kaspersky Plus puoi contare su una protezione digitale completa per PC, Mac e dispositivi mobili, anche in mobilità. Approfitta ora dello sconto del 35%, attiva il tuo abbonamento a 34,99€ per il primo anno e rendi il tuo mondo online davvero sicuro.