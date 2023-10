Kaspersky Premium: l'antivirus che ti fa RISPARMIARE 100€

Un’adeguata protezione online per i dispositivi da casa è fondamentale, in modo da tenere al sicuro informazioni personali e bancarie, specialmente durante le operazioni giornaliere come gli acquisti, da attacchi informatici, e soprattutto nel caso ci siano minori. Kaspersky Premium è l’offerta perfetta per avere ciò, poiché offre diversi strumenti di sicurezza accompagnati da 1 anno gratuito per il servizio Safe Kids.

Grazie all’offerta, è possibile sfruttare uno sconto del 50% e avere tutto il piano a soli 99,99€ per il primo anno, anziché 99,99€, per utilizzarlo su 10 dispositivi.

Kaspersky Premium: la protezione perfetta per i dispositivi di casa

Kaspersky Premium è compatibile con gli ecosistemi Windows, MacOS, iOS e Android. Blocca malware, virus, ransomware, app spia, accessi non autorizzati e minacce simili, garantendo una protezione completa, grazie alla protezione multilivello di cui fa uso il motore antivirale.

Aggiunge inoltre una navigazione anti-phishing, che esclude i siti web categorizzati come pericolosi, con l’intento di ottenere dati personali. Il rilevamento dello stalkerware vi notifica della presenza di possibili app che nascondono funzionalità di tracciamento, mentre la protezione dei pagamenti e il controllo per la fuga dei dati si occupano rispettivamente di proteggere le vostre informazioni finanziarie durante gli acquisti e scandagliare la rete per eventuali violazioni che interessano i vostri dati, notificandovi.

Kaspersky Premium ha anche un firewall aggiuntivo per il controllo delle connessioni in entrata e in uscita e il blocco di quelle non autorizzate. La VPN consente di navigare in totale anonimato ed è utile, specialmente quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, a rendere privati i dati di navigazione nonché accedere ai siti e ai contenuti senza alcuna limitazione geografica.

Grazie alle avanzate funzioni di controllo parentale, potete tutelare i minori dai rischi della rete. Il primo anno gratuito al servizio Safe Kids permette di controllare la posizione del dispositivo utilizzato tramite GPS, inviandovi degli avvisi se viene oltrepassata un’area delimitata nella mappa. La ricerca sicura su YouTube impedisce la visualizzazione di contenuti non adatti, lo stesso è possibile fare con i filtri ai siti web personalizzati. Delle statistiche vi informeranno inoltre del tempo trascorso davanti lo schermo del dispositivo.

Non lasciatevi sfuggire l’offerta e proteggetevi ora con Kaspersky Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.