Kaspersky Premium, protezione totale per la tua famiglia a 34,99€

Quale occasione migliore se non questa per parlare di Kaspersky? Oggi tutti i piani disponibili possono essere acquistati approfittando di una speciale promozione: il piano Kaspersky Premium, il preferito dagli utenti, può essere tuo a soli 34,99 euro all’anno grazie ad uno sconto del 60%.

Disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, Kaspersky Premium è la soluzione perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per avere una sicurezza completa per tutta la famiglia. L’obiettivo di KasperSky non è uno solo: puoi iniziare subito a mantenere le tue attività online sicure e private in più dispositivi senza compromettere la velocità, ma non solo.

Da soli 34,99 euro all’anno hai a disposizione tanti servizi in un unico prodotto:

Anti-virus in tempo reale

Protezione dei pagamenti online

Ottimizzazione delle prestazioni

VPN illimitata e superveloce

Controllo fughe di dati

Protezione dell’identità

Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti

Inoltre, acquistando il piano Premium ricevi Kaspersky Safe Kids gratuito per un anno. Che aspetti? Approfittane subito!

Sicurezza per te e la tua famiglia

Kaspersky Premium ti consente di coprire tutte le esigenze di sicurezza della tua famiglia ad un prezzo mai visto prima. Oltre alla protezione avanzata dai virus e monitoraggio delle fughe di dati in tempo reale la tua privacy è al sicuro con una VPN illimitata, Password Manager e Archivio documenti.

Sei pronto per esplorare tutte le funzionalità per la protezione, le prestazioni, la privacy e l’identità incluse nel piano più esclusivo? Come accennato, Kaspersky Safe Kids per te è gratis per 1 anno e ti consente di tenere al sicuro il tuo bambino, ovunque si trovi. Puoi infatti localizzare i tuoi figli su una mappa, definendo una zona sicura e ricevendo avvisi se la oltrepassano. Inoltre, puoi bloccare i siti con contenuti per adulti e creare un elenco personalizzato di siti e app che i tuoi figli possono visitare solo con il tuo permesso.