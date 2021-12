Kaspersky protegge da phishing Netflix e Amazon con strumenti dedicati

Con la pandemia di COVID-19, i servizi di streaming hanno visto una crescita importante del numero di utenti. Da Netflix ad Amazon Prime Video, ogni piattaforma ha in qualche modo giovato del lockdown e del desiderio dei cittadini di rilassarsi o trovare una fonte di svago. Tuttavia, anche i criminali informatici si sono accorti di questo trend e sono corsi alla ricerca di nuovi metodi di phishing per rubare le credenziali agli ignari utenti di tutto il mondo. Kaspersky conferma tutto ciò con recenti studi e, ovviamente, consiglia di acquistare i suoi servizi di sicurezza.

Kaspersky Antivirus protegge da phishing Netflix e Amazon

I metodi di phishing variano a seconda delle preferenze dei criminali informatici. La via preferita, però, rimane il classico sito falso per iscriversi alla piattaforma. Simili in tutto e per tutto ai siti Web originali, fanno si che l’utente malcapitato si registri inserendo dati autentici usati anche in altri account e, anziché iscriversi a Netflix o altro, “regalano” le credenziali ai malintenzionati del caso.

Altre volte si preferisce la e-mail falsa, inviata a chi è già iscritto alla piattaforma. Solitamente si tratta di messaggi per richiedere il cambiamento delle credenziali, oppure l’aggiornamento dei dettagli di pagamento. Anche in questo caso, le pagine a cui si viene reindirizzati riproducono in ogni aspetto presunte pagine ufficiali delle aziende. Si tratta, però, di portali fasulli creati ad hoc.

Per prevenire la perdita dei propri account Netflix, Prime Video, Disney+ o di altre piattaforme di streaming, allora, si consiglia di utilizzare pacchetti di Kaspersky Antivirus per godere così della protezione anti-phishing. Grazie a essa, sarete protetti da messaggi e-mail e siti contraffatti creati per furto di denaro e identità. Il prezzo per accedere a tutto ciò? Gli sconti del 50% ora attivi sul sito ufficiale consentiranno a tutti voi di acquistare Kaspersky Anti-Virus per PC Windows a 14,99 Euro. Oppure, potrete preferire Kaspersky Internet Security da 24,99 Euro con compatibilità per Mac e smartphone.