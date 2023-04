Kaspersky Safe Kids si rinnova per proteggere al meglio i tuoi bambini

Kaspersky Safe Kids, sistema dedicato al difficile rapporto tra bambini e Web, ha ottenuto un consistente aggiornamento.

La piattaforma può contare su un rinnovamento consistente per quanto concerne design e interfaccia, così come dell’introduzione di alcune nuove funzionalità.

Tra di esse spiccano, senza ombra di dubbio, i messaggi di avviso mirati. Questa novità permette ai genitori di ottenere consigli su come sfruttare al meglio Kaspersky Safe Kids.

Anche la nuova schermata iniziale, dedicata ai veri protagonisti di questo strumento (ovvero i bambini) è stata rinnovata, per offrire un’esperienza utente ancora più convincente.

Tenendo presente dei tanti rischi del Web, dunque, questo strumento appare indispensabile per qualunque genitore sia preoccupato per la vita online dei propri figli.

Kaspersky Safe Kids: interessanti novità per genitori e figli

La nuova schermata iniziale per i bambini consente ai genitori stessi di gestire il loro tempo, modificando diverse impostazioni, come limiti di utilizzo e simili. Il tutto per un utilizzo della rete consapevole e sano, come dovrebbe essere sempre per gli utenti più giovani e vulnerabili.

La ricerca, portata avanti da Kaspersky, rispetto al rapporto tra bambini e rete, ha portato a dati interessanti e, per certi versi, inquietanti.

Il 75% dei bambini (età tra i 7 e i 13 anni) possiede un dispositivo per connettersi liberamente alla rete. Allo stesso tempo, il 65% dei genitori è preoccupato per la sicurezza digitale dei propri figli.

Va tenuto poi conto che, oltre alla questione legata ai contenuti non adatti ai più giovani, vi è anche la questione distrazioni.

Con l’implementazione della tecnologia nel contesto dello studio infatti, il rischio di procrastinare o perdere di concentrazione davanti a uno smartphone è molto alto.

Kaspersky Safe Kids, con la sua copertuna per dispositivi iOS e Android, offre un presidio sicuro anche per i genitori più apprensivi.

Quanto costa Kasperksy Safe Kids? Questo strumento e tutta la sua protezione hanno un costo pari a 39,99 euro all’anno: un prezzo più che vantaggioso visti tutti i vantaggi offerti alla famiglia.

