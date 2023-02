Kaspersky: sconti fino al 45% sulla nuova piattaforma di sicurezza

Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium sono il risultato del rebranding ufficializzato da Kaspersky per il mercato italiano a partire da metà febbraio. Dai miglioramenti all’interfaccia utente e all’esperienza d’uso, passando per le nuove funzionalità in grado di proteggere ciascun individuo, fino all’introduzione delle nuove denominazioni, la nuova gamma di prodotti consumer di Kaspersky è pronta a riscrivere un nuovo capitolo della sicurezza informatica.

Prima di passare in rassegna le caratteristiche principali di ogni piano, segnaliamo che fino al 27 marzo i prodotti Kaspersky Standard, Plus e Premium sono in sconto del 45%.

Nasce la nuova piattaforma di sicurezza firmata Kaspersky (in promo fino al 27 marzo)

Lo scorso 16 febbraio Kaspersky, tra le più importanti aziende del settore informatico, ha presentato la nuova gamma di prodotti con cui intende offrire a chiunque una protezione affidabile per una vita digitale al riparo dalle pericolose quanto frequenti minacce dei cybercriminali.

Dietro al lavoro dello staff c’è la volontà di migliorare l’esperienza d’uso dell’utente all’interno dell’app, al fine di rendere i vari prodotti che compongono la nuova line-up di Kaspersky più semplici da usare. In particolare, ci si è voluti concentrare soprattutto sulla conoscenza delle ultime minacce della rete, sul monitoraggio del dispositivo e sulla prevenzione da possibili intrusioni esterne.

Risparmia il 45% di sconto sui piani Standard, Plus e Premium di Kaspersky

Ciascuno dei tre prodotti di Kaspersky si rivolge a una precisa utenza di pubblico. Il piano Kaspersky Standard viene ridefinito come “il tuo nuovo antivirus”, appellativo che tradisce quelle che sono le sue principali peculiarità, ossia antivirus in tempo reale, rimozione dei virus già presenti sul dispositivo e monitoraggio di reti e firewall. Sul fronte delle prestazioni e della privacy, Kaspersky Standard introduce da una parte la modalità Gaming e dall’altra sia il rilevamento di stalkerware (nome assegnato ai programmi che vengono usati per spiare ciò che fa il proprietario del PC) sia la protezione della webcam e del microfono.

Con Kaspersky Plus si acquista invece una maggiore sicurezza sul fronte della privacy, con tante funzionalità aggiuntive rispetto al piano Standard. Il nuovo Internet Security di Kaspersky include un servizio di VPN illimitato, un password manager premium, la navigazione protetta e il monitoraggio di un’eventuale sottrazione di dati. Tra i servizi più importanti merita una menzione speciale lo stesso Data Leak Checker, strumento attraverso cui l’utente riceve una puntuale notifica nel caso i suoi dati vengano compromessi, con suggerimenti utili su come muoversi per intervenire.

La soluzione più completa della nuova gamma è Kaspersky Premium. Al suo interno racchiude tutte le funzionalità di sicurezza, per le prestazioni e la privacy dei pacchetti Standard e Plus, aggiungendo funzioni extra per l’identità digitale e servizi premium. Nel piano Premium troviamo ad esempio Identity Protection Waller, lo strumento che memorizza in un formato crittografato una copia dei propri dati sensibili, come può essere il passaporto, la carta d’identità o la patente di guida. In questo modo aiuta a prevenire il furto di identità, consentendo agli utenti di accedere ai propri dati in maniera sicura. Da segnalare anche il supporto tecnico premium, con accesso prioritario a chiamate telefoniche e chat.

Prezzi Kaspersky Standard in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €19,99 3 dispositivi €23,99 5 dispositivi €27,99 10 dispositivi €37,99

Prezzi Kaspersky Plus in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €25,99 3 dispositivi €29,99 5 dispositivi €33,99 10 dispositivi €43,99

Prezzi Kaspersky Premium in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €31,99 3 dispositivi €35,99 5 dispositivi €39,99 10 dispositivi €49,99 20 dispositivi €69,99

Per maggiori informazioni ci si può collegare alla pagina ufficiale di Kaspersky.

