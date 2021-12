Kaspersky: sconto 50% e buono regalo Amazon

Interessante promozione della software house per i suoi prodotti più popolari. L'abbonamento alle soluzioni di sicurezza Kaspersky Antivirus, Internet Security e Total Security può essere sottoscritto con uno sconto del 50% fino alla mezzanotte del 3 gennaio 2022. Gli utenti che effettuano l'acquisto entro le ore 10:00 del 27 dicembre 2021 riceveranno in regalo anche un buono Amazon di 5 o 10 euro.

Sconto del 50% e buono Amazon fino a 10 euro

Kaspersky Antivirus (Windows) è il prodotto più economico, ma sono incluse tutte le funzionalità necessarie per avere una protezione completa contro le principali minacce informatiche, inclusi i sempre più diffusi ransomware. Il software è in grado anche di bloccare gli attacchi di phishing via email o siti web, gli accessi non autorizzati alla rete domestica. È presente inoltre un tool per ottimizzare le prestazioni del PC.

Kaspersky Internet Security (Windows, macOS e Android) include funzionalità aggiuntive, come il firewall bidirezionale, il tool che blocca le pubblicità più fastidiose, la protezione per la webcam, la VPN (fino a 300 MB/giorno), il controllo parentale e la protezione per i pagamenti online. Infine, Kaspersky Total Security (Windows, macOS, Android e iOS) aggiunge la localizzazione GPS per i bambini, il password manager e il backup dei file in uno spazio criptato del PC.

I prezzi degli abbonamenti per un anno e un PC/dispositivo sono: 14,99 euro (Antivirus), 24,99 euro (Internet Security) e 29,99 euro (Total Security). È possibile scegliere un numero maggiore di PC/dispositivi e una maggiore durata. In tutti i casi c'è uno sconto del 50%.

Dopo l'acquisto verrà inviato via email il codice del buono Amazon, il cui importo dipende dal prodotto: 5 euro (Antivirus), 10 euro (Internet Security) e 10 euro (Total Security).