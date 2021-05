Kaspersky: sconto del 50% per tutti i software

Le promozioni della software house russa non sono molto frequenti, quindi chi cerca un'ottima soluzione di sicurezza dovrebbe subito approfittare dell'offerta attuale: sconto del 50% per i tre software di Kaspersky indirizzati agli utenti consumer, ovvero Anti-Virus, Internet Security e Total Security. È possibile sottoscrivere l'abbonamento per uno o due anni fino ad un massimo di 10 dispositivi.

Kaspersky: sconto del 50% per tre soluzioni

La soluzione base è Kaspersky Anti-Virus. La versione 2021 protegge i dispositivi in tempo reale contro virus, spyware, ransomware, cryptolocker e cryptominer. Ciò avviene in background senza incidere negativamente sulle prestazioni. La configurazione e l'interfaccia di gestione sono molto semplici anche per utenti alle prime armi. Può essere installato solo su Windows. L'abbonamento è disponibile per uno o due anni e un massimo di 5 PC.

Kaspersky Internet Security include le funzionalità di Anti-Virus e aggiunge il supporto per Mac e dispositivi mobile, blocca i tentativi di acquisire il controllo della webcam, nasconde le attività di navigazione e blocca gli attacchi di phishing. Sono quindi presenti antivirus, firewall e VPN (200 MB di traffico al giorno), oltre ad un browser che protegge le transazioni online tramite crittografia. L'abbonamento viene offerto per uno o due anni e un massimo di 10 dispositivi.

Kaspersky Total Security aggiunge altri tre servizi: Safe Kids (controllo parentale), password manager e protezione file tramite backup. L'abbonamento viene offerto per uno o due anni e un massimo di 5 dispositivi. Questo sono i prezzi attuali (sconto del 50%) degli abbonamenti annuali per un PC/dispositivo: