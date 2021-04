Kaspersky Internet Security: sconto del 30%

Kaspersky è una delle software house più note del settore. I suoi prodotti sono considerati tra i migliori in assoluto, ma raramente è possibile trovare promozioni che permettono di risparmiare qualche euro. Gli utenti possono ora approfittare dello sconto del 30% sull’abbonamento annuale per la suite Internet Security.

Kaspersky Internet Security a partire da 34,99 euro/anno

Internet Security fornisce una protezione completa per PC, Mac e dispositivi mobile. Il componente principale, ovvero l’antivirus, blocca ogni tipo di minaccia, dai semplici virus ai sempre più diffusi ransomware, senza incidere sulle prestazioni. L’utente può configurare e gestire il software attraverso un’interfaccia molto chiara.

Internet Security può bloccare gli spyware su Android, gli attacchi di phishing e l’accesso alla webcam (Windows e macOS). Può inoltre impedire ai tracker di tracciare la navigazione online (Windows e macOS) e protegge i pagamenti online tramite un browser con crittografia (Windows e macOS). Gli utenti possono infine sfruttare una VPN per accedere ai siti in forma anonima (fino a 200 MB di traffico al giorno per dispositivo).

È possibile sottoscrivere un abbonamento annuale (con o senza rinnovo automatico) per un massimo di 10 dispositivi. I prezzi sono compresi tra 34,99 e 90,99 euro. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal o bonifico.