Kaspersky Total Security: sconto 50% per un anno

La software house russa sviluppa una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. Gli utenti possono ora approfittare dell'offerta “Back to school” che permette di ottenere l'abbonamento a Kasperky Total Security con uno sconto del 50%. Il prezzo minimo è 29,99 euro per un anno e un dispositivo, ma ci sono piani per un massimo di cinque dispositivi e due anni.

Kaspersky Total Security: 50% di sconto

Total Security è la soluzione più completa di Kasperky per la protezione dei dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Il noto antivirus rileva in tempo reale ogni tipo di minaccia, inclusi i sempre più diffusi ransomware. La suite include inoltre la funzionalità che blocca gli attacchi di phishing tramite email o siti contraffatti.

Total Security protegge i dati della carta di credito durante le transazioni online, impedisce ai malintenzionati di accedere alla webcam, evita la visualizzazione di banner pubblicitari fastidiosi e blocca il tracciamento da parte dei social network. La suite include inoltre il controllo parentale, un tool per ottimizzare le prestazioni e un localizzatore GPS per i bambini.

Non mancano infine il password manager, il backup protetto tramite crittografia e la VPN (300 MB al giorno). L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa solo 29,99 euro, invece di 59,99 euro. È possibile anche sottoscrivere i piani per due anni e fino a 5 dispositivi, ottenendo sempre uno sconto del 50%.