Kaspersky: ultimi giorni con sconti fino al 70%

La protezione digitale è ormai una precauzione d’obbligo per chiunque, tramite smartphone o computer, si connetta alla rete.

Durante gli ultimi anni infatti, il contesto online è diventato molto pericoloso: malware, adware, spyware, phishing e tanti altri tipi di minaccia sono ormai all’ordine del giorno.

Essere prudenti è utile ma non basta: prodotti come quelli proposti da Kaspersky risultano dunque essenziali per vivere la rete senza stress e ansie.

Anche gli antivirus, più che sufficienti fino a pochi anni fa, al giorno d’oggi da soli possono mostrare il fianco ad hacker e criminali informatici. Studiarsi una strategia di difesa su più livelli dunque, diventa indispensabile.

Con la promozione di Kaspersky, valida fino al 4 dicembre, è possibile portarsi a casa una serie di strumenti avanzati in ottica sicurezza online con sconti fino al 70%: un’opportunità imperdibile per vivere più serenamente la rete.

Cosa può offrire questa azienda per la tua sicurezza? Diamo uno sguardo ai principali prodotti scontati.

Kaspersky Anti-Virus è la soluzione più basilare, ma non per questo meno efficace sotto il punto di vista della sicurezza online. Si tratta di un sistema antivirus che permette di rilevare e bloccare malware. Un altro tool specifico agisce sugli attacchi di tipo phishing, sempre più diffusi nella rete contemporanea.

Come da prassi per Kaspersky, stiamo parlando di software ottimizzato, in grado di funzionare in background senza appesantire la macchina su cui gira. Grazie al 46% di sconto, è possibile ottenere la protezione di questo strumento spendendo appena 15,99 euro.

Un altra suite molto utile è Kaspersky Internet Security. In questo caso, al già citato antivirus vengono aggiunte utility ancora più specifiche, come VPN, protezione webcam e un sistema parental control per il blocco dei contenuti per adulti.

Prezzo? Grazie all’attuale promozione, questo pacchetto è scontato del 58%, costando dunque solo 20,99 euro all’anno.

Infine possiamo citare anche Kaspersky Total Security. Questa suite aggiunge alle precedenti funzioni un interessante password manager, un sistema di protezione file e un localizzatore GPS.

Con il 56% di sconto, è possibile ottenere questo pacchetto per soli 25,99 euro all’anno.