Kaspersky VPN: privacy migliorata e 100 nuove posizioni server

Kaspersky, uno dei più importanti sistemi di sicurezza al mondo, nell’ottica di un miglioramento della privacy online, ha annunciato la versione aggiornata di Kaspersky VPN. Per la prima volta garantisce caratteristiche di privacy migliorate e nuove funzionalità per Windows e Mac. Acquista subito il pacchetto Plus a soli 25,99 euro l’anno, anziché 54,99 euro, e scopri tutte le novità incluse.

Per prima cosa, la nuova versione aggiornata fornisce una crittografia ancora più avanzata agli utenti. Infatti, da oggi include anche protocolli all’avanguardia come Hydra e WireGuard. Questi assicurano connessioni più sicure, ma anche più veloci e più affidabili. Inoltre, hai disponibile una Double VPN che migliora la protezione della tua privacy rendendo impossibile la visualizzazione del traffico.

Anche il rilevamento dell’Indirizzo IP sarà bloccato, così come quello della tua posizione virtuale. Infine, sono state aggiunte più di 100 nuove posizioni dei server che ogni utente può salvare come preferisce. In questo modo avrai un accesso più comodo e semplificato su Windows, Mac, Android e iOS. Vediamo più da vicino tutte queste novità interessanti e sicuramente utili alla tua sicurezza online.

Kaspersky VPN: tutte le novità viste da vicino

Kaspersky VPN la trovi inclusa nel pacchetto Plus dell’omonimo e famosissimo antivirus. Attivala subito al 52% di sconto su questo link! L’offerta è limitata, quindi meglio sbrigarsi. Perché dovresti affidarti a questa VPN? Fondamentalmente il motivo sta proprio nella sua nuova versione, completamente rinnovata e migliorata. Infatti sono stati aggiunti i protocolli Hydra e WireGuard. Inoltre, hai a disposizione Duble VPN:

Double VPN – spiega il comunicato stampa – è un’altra importante novità che migliora la protezione della privacy. Se abilitata, il traffico tra client e server di uscita viene crittografato due volte, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza, grazie alla presenza di un server intermedio. Di conseguenza, diventa impossibile leggere il contenuto del traffico o rilevare l’indirizzo IP dell’utente nella seconda posizione.

Oltre a tutto questo, adesso puoi anche selezionare server collocati in oltre 100 località di tutto il mondo. Un numero decisamente interessante visto che le migliori VPN ne hanno all’incirca una sessantina. Perché è pratico avere così tanti server a disposizione? Primo, perché ti assicuri una larghezza di banda illimitata e le migliori condizioni di navigazione e streaming. Secondo, ottieni una sicurezza in più per torrenting, gaming e streaming:

Siamo consapevoli – ha dichiarato Marina Titova, Vice-President e Consumer Product Marketing di Kaspersky – che quando si utilizza regolarmente una VPN è sempre necessario scendere a compromessi tra la velocità di connessione e la protezione della privacy, questo non è mai un vantaggio, soprattutto quando si usa lo streaming, si gioca o semplicemente si naviga. Abbiamo sviluppato e migliorato ulteriormente Kaspersky VPN per rispondere a questa e ad altre richieste degli utenti. Secondo un recente AV-TEST, Kaspersky VPN si è classificata prima nella maggior parte delle categorie testate e ha dimostrato eccellenti funzionalità di download e velocità di torrenting sia nei test locali sia in quelli internazionali. Grazie ai continui miglioramenti e all’aumento dei livelli di privacy, il nostro obiettivo è fornire la migliore VPN possibile agli utenti. Inoltre, siamo felici che questo sia stato dimostrato da test indipendenti.

