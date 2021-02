L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale della Wikimedia Foundation: a partire dal mese di aprile Katherine Maher non sarà più CEO della fondazione. Classe 1983, ha più volte dichiarato durante il suo percorso di studi di volersi impegnare in ambito accademico e lavorando per i diritti umani, chissà che non ci sia questo nel suo futuro. Non è ancora stato individuato il successore.

Wikimedia Foundation: Katherine Maher lascia il ruolo di CEO

Negli anni della sua gestione progetti come l’enciclopedia online hanno esteso in modo importante il loro raggio d’azione, raggiungendo nuovi paesi, supportando nuove lingue e beneficiando del contributo fornito da molti nuovi volontari. È inoltre stata in grado di raccogliere importanti risorse da investire nel mantenimento delle attività già in essere (che includono anche Wikidata, Wikisource, Wikibooks, Wikimedia Commons ecc.) e in iniziative inedite.

Maher è nella Wikimedia Foundation dal 2014. L’ingresso come Chief Communications Officer per poi diventarne direttore esecutivo e amministratore delegato. Il suo impegno è stato fondamentale per la crescita e l’affermazione di progetti come Wikipedia, che trascorsi ormai vent’anni dalla creazione si appresta ad accogliere un codice di condotta globale e un restyling dell’interfaccia desktop. Queste le parole di Jimmy Wales, fondatore dell’enciclopedia.