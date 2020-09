Wikipedia si prepara al restyling su desktop

A dieci anni dall’introduzione del layout attuale (battezzato Vector), Wikipedia si prepara a un profondo restyling dell’interfaccia per la sua incarnazione desktop. Non sarà cosa immediata: il debutto ufficiale è previsto entro la fine del prossimo, con un rollout progressivo delle novità, ma grazie all’annuncio di oggi è possibile dare un’occhiata in anteprima a quelli che saranno alcuni de cambiamenti.

Una nuova veste per i 20 anni di Wikipedia

L’obiettivo è anzitutto quello di migliorare l’organizzazione dei contenuti, come chiesto a gran voce nei feedback raccolti. Indubbiamente l’enciclopedia online per eccellenza necessita di una svecchiata che sappia tenere in considerazione tra le altre cose anche i nuovi form factor dei dispositivi in commercio. Nella GIF di seguito la tabella dei contenuti rivista che consente di passare in modo più rapido e immediato da una voce all’altra.

Prevista inoltre l’integrazione di un menu a tendina nell’angolo superiore destro della UI per la selezione rapida della lingua.

Qui sotto invece l’intestazione che rimane sempre visibile anche in seguito allo scrolling nella pagina così da rendere accessibile in qualsiasi momento la funzionalità di ricerca.

Prendiamo in prestito un’immagine condivisa da Wikimedia Foundation per capire quale sia l’obiettivo del restyling: fare ordine, rendere le voci (oltre 53 milioni in 300 lingue) ancora più fruibili semplificando così l’accesso alla conoscenza.

L’operazione ha preso il via nel maggio 2019 e come anticipato all’inizio dell’articolo andrà a concludersi solo entro fine 2021, giusto in tempo per celebrare i 20 anni del progetto.