Katy Perry nello spazio con Blue Origin, dove guardare il lancio

La missione NS-31 di Blue Origin ha un equipaggio tutto al femminile: oltre alla pop star Katy Perry, a bordo ci sono ex scienziate della NASA, giornaliste e una produttrice cinematografica. Chissà quali emozioni avranno provato durante quei preziosi minuti di assenza di gravità e quale messaggio vorranno condividere con il mondo al loro ritorno sulla Terra.

Katy Perry e altre 5 donne volano nello spazio con Blue Origin

Il New Shepard è decollato ieri mattina alle 8:30, ora del Texas, lasciandosi alle spalle una scia di fuoco e fumo dalla base di lancio. Chi si è perso la diretta, può godersi tutto lo spettacolo – dal countdown al momento in cui il razzo sfida la gravità – sul canale YouTube di Blue Origin o direttamente sul loro sito web.

Il volo segue il classico copione dei lanci New Shepard. I passeggeri raggiungono il limite dello spazio, si slacciano le cinture e per qualche minuto fluttuano liberamente nella capsula. Poi si riallacciano le cinture per il rientro. Dopo sette minuti dal decollo, il razzo è atterrato sulla sua piattaforma, mentre la capsula con le sei donne a bordo ha toccato terra tre minuti dopo, rallentata da un paracadute.

NS-31: il 31esimo lancio di New Shepard

Questo era il trentunesimo lancio del razzo New Shepard di Blue Origin. L’ultimo volo risale a febbraio e aveva a bordo due passeggeri davvero speciali: William Shatner – sì, proprio lui, il leggendario Capitano Kirk di Star Trek – e Ed Dwight, che ha una storia incredibile. Dwight fu il primo afroamericano scelto come candidato astronauta negli anni ’60, ma purtroppo non riuscì mai a coronare il suo sogno di volare nello spazio durante la sua carriera.