KDE Gear 24.05.2 aggiorna la suite di app con bugfix e altro

KDE Gear è una suite di app e di librerie sviluppate dalla comunità del progetto, le quali sono utilizzate principalmente su tutte le distribuzioni Linux. Si tratta di un pacchetto composto da ben 100 applicazioni, tra cui è possibile trovare utilità come il file manager Dolphin, uno dei più diffusi, il visualizzatore per documenti Okular, l’editor di testo Kate, un app per l’archiviazione denominata Ark, ma anche un emulatore di terminale Konsole e altro. Di recente, la suite si è aggiornata alla versione 240.5.02 con diverse migliorie e correzioni per quanto riguarda bug e piccoli problemi.

KDE Gear: la suite si aggiorna alla versione 24.05.2

La nuova versione di KDE Gear corregge innanzitutto due regressioni che interessavano la calcolatrice KCalc, le quali causavano un arresto anomalo se veniva premuto il tasto backspace, interrompendo anche il concatenamento degli input. L’app per la calcolatrice ha anche ricevuto il supporto per i numeri decimali senza la parte intera. Viene anche corretto un altro arresto anomalo su KDE Partition Manager, che si presentava quando veniva cliccato sul tasto per la rimozione del punto di montaggio, insieme a un problema che causava una perdita di memoria con kdepim-runtime.

Nel browser Angelfish viene corretta la memorizzazione nella cache delle icone, mentre nel lettore musicale Elisa viene reimplementata la possibilità di scorrere i testi con la rotella del mouse. Un’altra correzione riguarda l’app KAlarm, dove viene sistemato un crash che si verificava dopo aver modificato un nuovo allarme durante l’abilitazione del controllo ortografico.

Sull’editor video Kdenlive, di KDE Gear, sono state migliorate le categorie delle guide, la cronologia e la spaziatura per i sottotitoli. Altre novità riguardano Kitinerary, un’applicazione che estrae informazioni itinerarie per il viaggio, adesso aggiornata per quanto riguarda la prenotazione presso le varie infrastrutture e le prenotazioni agli hotel e per i mezzi di trasporto.

L’app per la gestione dei certificati Kleopatra può ora salvare i registri come testo normale, senza l’utilizzo di caratteri Unicode speciali. Altri bugfix riguardano il menu principale dell’app NeoChat e un crash corretto per i visualizzatore di documenti Okular che si verificava durante determinate azioni.

Tutte le correzioni e i cambiamenti sono elencati nel dettagli nel changelog ufficiale di KDE Gear, mentre la nuova versione è già stata distribuita nei repository.